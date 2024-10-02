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Müzisyen Onur Şener İkinci Yılında Anıldı

Müzisyen Onur Şener İkinci Yılında Anıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde öldürülen müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Avukatı Meltem Banko, Onur'un hayatına ve ailesine düşkünlüğünü vurguladı, adalet arayışlarının devam edeceğini belirtti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda öldürülen müzisyen Onur Şener, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda öldürülen müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilen törende sevenleri, Şener'in mezarına çiçekler bıraktı. Edilen duaların ardından açıklamalarda bulunan Şener ailesinin Avukatı Meltem Banko, "Bugün burada sevgi dolu insan müzisyen Onur Şener'i anmak için toplanmış bulunmaktayız. Onur Şener, hayatını kızına, ailesine, sevdiklerine, sahiplendiği 3 köpeğine ve müziğine adamış bir sanatçıydı. Onur'umuzun bir grup cani tarafından vahşice öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Hukuki mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. İki sene önce bugün bir evlat, bir kardeş, bir can dost, bir kız çocuğunun babası ve nice sevenlerinin gönlünde taht kurmuş müzisyen Onur hayattan koparıldı. Değerli Leyla Hanım ve Erhan Bey, evlatlarını akla gelebilecek en vahşi şekilde ne yazık ki kaybettiler. O zamanlar henüz 5 yaşında olan biricik prensesi Ceylası ile paylaşacakları anılar, hayaller yarım kaldı. Ceyla büyümeye devam ettikçe babasının yokluğunu anlamaya, sorgulamaya ve acısını daha derinden hissetmeye başladı. Onur'un zamansız ölümü geride kızına nasıl cevaplar vereceğini bilmeyen bizleri bıraktı. Babasının bir kavgada caniler tarafından acı çektirilerek öldürüldüğünü bilen bir kız çocuğunun soruları nasıl yanıtlanabilirse öyle yanıt vermeye çalıştık. Ancak bir an geldi isyanımızı susturamadık. İçimize bir nebze de olsa su serpecek tek şey Onur Şener için adaletin sağlanması olacaktır. Babasını son bir kere daha görme umuduyla mezarına gitmek isteyen, gözlerimizin içine merakla bakan, 'İnşallah o yumruklar canını çok yakmamıştır' diyen bir kız çocuğu için adaletin sağlanmasında öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bildiğimiz bir şey var ki asla korkmayacağız, yılmayacağız"

Onur'un eksikliğinin sadece ailesinde değil, onu tanıyan herkesin hayatında derin bir boşluk oluşturduğunu belirten Banko, "Onur'u en az bir kez o sahnede izlemiş olan, şarkılarını dinlemiş, onunla bir kez oturup konuşmuş, müzikle ilgili yaptığı tutkulu sohbetlere kulak misafiri olmuş, Onur'un o gerçekten karıncayı incitmez tavrını görmüş olan herkes için bu süreç çok uzun ve acılı geçti. Bu acı öyle büyüktü ki, onu hiç tanımamış, onunla hiç konuşmamış, sesini dahi duymamış binlerce insanın yüreğine de ateş düşürdü. Daha da kötüsü, geçen bu iki yılda nice Onurlar, nice Cihanlar, nice Şeydalar, nice Narinler verdik toprağa. Hepsinin ortak özelliği masum ruhları ve o gün karşılaştıkları kötü insanlardı. İki yıl önce ellerinde içki bardaklarıyla bir insanı gözlerini kırpmadan katleden canilerle, 5 yaşındaki Narin'imizi katledenlerin, polisimize gözünü kırpmadan ateş eden o canavarların önüne nasıl ve ne zaman geçeceğiz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki asla korkmayacağız, yılmayacağız ve usanmayacağız. Dünyada Onurlar güvenle şarkı söyleyebilsin, Ceylalar babasız kalmasın, Narinler yaşayıp okullarına gidebilsin diye biz hukukçular her gün canla başla mücadele edeceğiz. Çünkü yine biliyoruz ki bu dünyada hala iyi insanlar var ve onlar çoğunlukta" ifadelerini kullandı.

Her sanatçının özgürce şarkı söyleme, her çocuğun güvenli sokaklarda oyun oynama, her kadının istediği saatte istediği yere gidebilme, kısacası her insanın özgürce yaşama hakkı olduğunu dile getiren Banko, "Hep birlikte daha güvenli bir dünya oluşturmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Çocukların gülüşlerinin, kadınların özgürlüğünün, sanatçıların fikir üretme ve hayvanların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadele etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakacağımız mirasın sevgi ve anlayış üzerine inşa edilmiş bir dünya olmasını istiyoruz. Bu uğraşta yalnız olmadığımızı biliyoruz; yanımızda olan, adalet için çabalayan herkese ihtiyacımız var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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