'Müzikli Fethiye Akşamları'nda Sahnede Ali Tunç Vardı Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları', sanatçı Ali Tunç’un konseri ile devam etti. Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müzikli Fethiye Akşamları', sanatçı Ali Tunç'un konseri ile devam etti. Fethiyelilerin beğeniyle takip ettiği konserlerde yurttaşlar, sanatçı Ali Tunç'un Çalış Plajı seyir terasında seslendirdiği şarkılara eşlik etti. 'Müzikli Fethiye Akşamları' açık hava konserleri kapsamında Ali Tunç, Adem Kazan, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu ve Osman Batur Keser, Fethiye'nin çeşitli noktalarında dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik bu akşam, 3. Etap Sahil Bandı'nda saat 20.30'da Osman Batur Keser konseriyle devam edecek. Açık hava konserleri, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü sona erecek. ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Osman Batur Ali Tunç Fethiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 'Müzikli Fethiye Akşamları'nda Sahnede Ali Tunç Vardı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.