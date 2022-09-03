Müziğin Evrensel Tınıları, Beylikdüzü'ne Taşındı

Tüm İstanbullular'ın büyük bir ilgi ve katılım gösterdiği 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de birbirinden önemli isimleri ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri’nde bu kez “Eğitimde Ortak Akıl” konuşuldu. Söyleşide, Prof. Dr. Mehmet Sungur ile gazeteci ve yazar Ömür Kurt birbirinden değerli paylaşımlarda bulundu. Dopdolu geçen günün kapanışını ise unutulmaz bir konserle Antakya Medeniyetler Korosu yaptı. Farklı dil ve lehçeden şarkılar seslendiren koro, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tüm İstanbullular'ın büyük bir ilgi ve katılım gösterdiği 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de birbirinden önemli isimleri ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri'nde bu kez "Eğitimde Ortak Akıl" konuşuldu. Söyleşide, Prof. Dr. Mehmet Sungur ile gazeteci ve yazar Ömür Kurt birbirinden değerli paylaşımlarda bulundu. Dopdolu geçen günün kapanışını ise unutulmaz bir konserle Antakya Medeniyetler Korosu yaptı. Farklı dil ve lehçeden şarkılar seslendiren koro, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de alanında önde gelen isimleri İstanbullular ile buluşturdu. Vatandaşlar, festival kapsamında düzenlenen çeşitli atölyeler, spor turnuvaları, mezatlar, söyleşi ve konserle yine dopdolu bir gün geçirdi. Bu yıl "Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam" teması altında her gün farklı bir konu ve konuğuyla Beylikdüzü halkının ilgisini toplayan Çardak Altı Sohbetleri bu kez, Prof. Dr. Mehmet Sungur ile gazeteci ve yazar Ömür Kurt'u konuk etti.

Etkinlikler kapsamında ayrıca yoğun katılımın olduğu Gece Mezatı'nın yanı sıra spor turnuvalarında da kıyasıya rekabet yaşandı. Turnuvalarda mücadele eden vatandaşları ziyaret ederek başarılar dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sokak basketbolu müsabakasında hava atışını gerçekleştirdi.

ÇARDAK ALTI'NDA "EĞİTİMDE ORTAK AKIL" KONUŞULDU

"Eğitimde Ortak Akıl" konusunun masaya yatırıldığı Çardak Altı Sohbetleri'nde değer kavramını ele alan Prof. Dr. Mehmet Sungur, "Değerlerden yoksun bir eğitim, akıllı düşmanlar oluşturur. Bizim değerlerimiz giderek kayboldu. Bence temel sorun burada. İnsanların değerlerle birlikte büyüyor olması önemli. Ortak değerler oluşturabilirsek ve birlikte adım atabilirsek bir şeyleri başarabiliriz. Değerlerimize hep birlikte sarılalım, çocuklarımıza öğretelim; sadece amaçlarla yaşamayalım. Mesela koronavirüs bize zamanla yarışmanın ne kadar anlamsız olduğunu öğretti. Zamanı yavaşlattı, zamanı durdurdu ve hep güneşli olmasını beklediğimiz hayatlarımızda yağmurun kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Zaten sadece güneşli havalar bekliyorsanız bu, hayatınızda yağmurda hiç dans etmediğiniz içindir" diye konuştu.

Eğitim tarihinde Köy Enstitüleri'nin önemine değinen Ömür Kurt ise "Köy Enstitüleri çok yaratıcı bir uygulama. Hem Anadolu kültürünü özümseyecek insanların buluştuğu hem de coğrafyadan sanata kadar her şeyin tartışıldığı bir ortam oluşturulmuş. 1930'lu yılların aydınlık Türkiye'sine yöneldiğimiz zaman başaracağız" dedi.

ÇALIK: "BEYLİKDÜZÜ'NDE KENT ENSTİTÜSÜ YAPACAĞIZ"

Söyleşinin ardından çiçek ve plaket takdimi için sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün burada, her iki konuğumuz da çok kıymetli değerlerden bahsetti. Toplumun bu değerler üzerine kurulması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Beylikdüzü'nde de değerlerini yaşayan bir toplum oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Ömür Kurt'un da bahsettiği gibi Köy Enstitüleri çok önemli ve kıymetli. Bir an önce şehirlerde, Kent Enstitüleri'nin kurulması gerekiyor. Biz de Beylikdüzü Gürpınar Köy Meydanı'nda bir Kent Enstitüsü yapacağız" diye konuştu.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU AYAKTA ALKIŞLANDI

Söyleşiden hemen sonra, Ersin Show 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Ardından sahnede coşkulu bir kalabalığı selamlayan Antakya Medeniyetler Korosu, şef Yılmaz Özfırat eşliğinde pek çok farklı dil ve lehçeden şarkılar seslendirdi. Üyeleri, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşan koro, repertuarlarıyla ayakta alkışlandı.

Çiçek ve plaket takdimini eşi Zehra Çalık ile birlikte yapan Başkan Çalık ise "Farklılıkların bu kadar güzel olabileceğini bize gösterdiğiniz için önünüzde saygıyla eğiliyorum. Sizi keyifle ve zevkle dinledik. Antakya, birçok kültür ve inancın saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı çok kıymetli bir yer. O toprakların esintisini Beylikdüzü'ne getirdiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.