Müzedeki cami şeklindeki soba ve hikayesi ilgi çekiyor

Giresun Müzesi'nde sergilenen nadide eserlerden biri olan soba, imalatı kadar, hikayesiyle de ilgi çekiyor

GİRESUN - Giresun Müzesi'nde sergilenen nadide eserlerden biri olan soba, imalatı kadar, hikayesiyle de ilgi çekiyor.

Giresun Müzesi'nde cami şeklindeki soba ve sobanın müzeye geliş hikayesi büyük ilgi görüyor.

Giresun'da 1964 yılında teneke ve soba ustası Hasan Demirel tarafından az yakıtla geniş alanın ısıtılması amacıyla yapılan kubbeli ve minareli soba bir çok camiye bağışlandı. Camilerin kalorifer sistemine geçmesi nedeniyle sökülen sobanın izini süren sahibi en son bağışlanan Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tekke Camii'nden dönemin fiyatıyla 6 bin TL'ye satın alıp 30 bin TL yol parası vererek Giresun'a getirdi ve Giresun müzesine bağışladı.

Giresun müzesine 2001 yılında sahibi tarafından bağışlanan cami şeklindeki sobanın müzede en çok ilgi gösterilen eserlerin başında geldiğini belirten Müze Müdürü Hulisi Güleç, en az soba kadar hikayesinin de ilgi gördüğünü söyledi.

Sobayı yapan ustanın bağışladığı camiden para vererek geri aldığını ve daha sonraki yıllarda müzeye bağışladığını belirten Güleç, "Müzemizin en istisnai eserlerinden biri olan cami şeklindeki el yapımı sobanın sahibi 1910 doğumlu. Aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden olan Hasan Demirel'dir. Babasının işi dolayısıyla küçük yaşta Giresun'a yerleşen Hasan Demirel burada tenekecilik ve sobacılık mesleğini öğrenmiştir. Giresun Gazi Caddesi'ndeki dükkanında mesleğini uzun yıllar sürdüren Tenekeci Hasan Usta 1964 yılında Giresun Hacı Miktat Camii'ne az yakıtla geniş alanı ısıtacak özellikte ve kubbesi, minaresi olan cami şeklinde türünün tek örneği olan bir soba yapmıştır. Bu camide 3 yıl kullanıldıktan sonra sökülen sobayı Hasan Usta alarak memleketi Şiran ilçesinde Tekke Camii'ne bağışlamıştır. Ancak buradaki caminin de kalorifer sistemine geçmesi sonucu sökülmüştür. Tenekeci Hasan Usta sobanın buradan da söküldüğünü öğrenince Şiran'a giderek sobayı dönemin fiyatıyla 6 bin TL'ye satın almıştır. Giresun'a getirmek için ise 30 bin TL yol ücreti ödemiştir. 2001 yılına kadar muhafaza edilen soba bu tarihte kendisi tarafından müzemize bağışlanmıştır. Hasan Demirel Namıdeğer Tenekeci Hasan Usta ise geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir. Müzemize bağışladığı türünün tek örneği olan ve cami şeklindeki sobası ise büyük ilgi görmektedir" dedi.