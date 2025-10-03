Müteahhit Mehmet Kaya, İsrail'in Sumud Filosuna Müdahalesini Kınadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yıllardır müteahhitlik yapan Mehmet Kaya İnşaat işgalci İsrail'in Sumud Filosuna müdahalesini yayımladığı bir mesajla kınadı.

Mehmet Kaya mesajında, "İsrail Gazze'ye yardım götüren Sumud filosuna müdahale ettiği tekneler Gazze açıklarında durduruldu. Filoya yönelik operasyonda en az 38 Türk vatandaşının gözaltına alınmasını her Türk vatandaşı gibi Müteahhit Mehmet Kaya olarak bende şiddetle kınıyorum" dedi.

Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı 'İnsanlık Cephesinin' barışçıl bir hareketi olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini basından öğrendiğini belirten Kaya, "Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılan her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini Avrupa ülkeleri ve dünyanın her yerinde artıracaktır. İsrail terör kuvvetleri ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle özgür bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP