Müteahhit Mehmet Kaya'dan Gaziler Günü mesajı

Müteahhit Mehmet Kaya İnşaat, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Mehmet Kaya mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile mareşal rütbesinin verilişinin 104'üncü yıl dönümünü ve 'Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin, ölümsüz kahramanlarıdır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın birlik ve beraberliği, huzuru ve esenliği için göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimiz daima gurur kaynağımız olmuşlardır. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, Mehmet Kaya İnşaat Şirketi olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızla Arabanlı şehit ve gazi ailelerimizin yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Gazilerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları mukaddes vatan topraklarını birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Allah'ın izniyle ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu duygularımla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan kılan Arabanlı ve tüm aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP