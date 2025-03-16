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Mustafa Varank, Bursa'da Geleneksel Sahur Buluşması Düzenledi

Mustafa Varank, Bursa'da Geleneksel Sahur Buluşması Düzenledi
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden duyurduğu sahur etkinliğinde yüzlerce vatandaşı tarihi Abdal Meydanı'nda bir araya getirdi. Varank, geleneksel Bursa lezzetleri eşliğinde vatandaşlarla sahur yaptı ve Bursa'nın tanıtımına vurgu yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yüzlerce kişiyi bir araya toplayan Mustafa Varank, tarihi Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla birlikle sahurda buluştu.

Ak Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın sosyal medyadan yaptığı, "Bu Ramazan da geleneksel sahurumuzda buluşuyoruz. Bu gece saat 02.00'de herkesi Bursa Abdal Meydanı'nda sahur yapmaya bekliyoruz. Tabi ki tahanlı, simit ve çay benden, muhabbet sizden' paylaşımının ardından çok sayıda vatandaş, fırınların önüne geldi. Bursa'nın geleneksel lezzeti tahanlı, simit ve çay eşliğinde vatandaşlarla birlikte sahur yapan Varank, herkesin Bursa'yı gezip görmesi gerektiği söyledi.

Sahur buluşmasının Bursa'da bir gelenek haline geldiğini belirten Mustafa Varank, "Bursalı hemşehrilerimiz ve birçok vatandaşımız bu meydana gelip Ramazan ayında sahur yapıyor. Biz de hem bu geleneği devam ettirmek hem de vatandaşlarımızla beraber olabilmek için bu akşam buradayız. Sahur için bir araya geldik, sağ olsun kıymetli hemşehirilerimiz, hatta yakın illerden vatandaşlarımız bizim çağrımıza icabet etti. Burada güzel bir şekilde sahurumuzu yaptıktan sonra ibadetimize devam edeceğiz. Bursa, Türkiye'nin kadim şehirlerinden bir tanesi, birçok alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden. Aslında endüstrisiyle bilinen bir şehir ama tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle aslında Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Biz de farklı alanlarda şehrimizi tanıtmaya gayret ediyoruz. Her fırsatta bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışırken bir yandan da şehrimizin reklamını yapıyoruz. Bu akşam da Bursa'nın artık bir geleneği olan Abdal'da sahurdayız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu güzel ikramları vatandaşlarımızla paylaşıyor. Biz bu geleneği önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz. Burada Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay bizimle beraber, ondan da bir söz aldık. Nasıl biz bu akşam vatandaşlarımızı davet ettiysek onlara ikramda bulunuyorsak önümüzdeki dönemde de başkanımızda vatandaşlarımızı davet edecek. Biz buradan şu çağrıyı yapalım. Bursa'ya gelip Bursa'yı görün, Bursa'yı gezin. Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle beraber inşallah bu şehri tanıyıp ülkemizin her tarafı çok güzel ama biz Bursa'nın en güzel şehirlerinden biri olduğuna inanıyoruz. İnşallah gelenek ve göreneklerimizde de bu şehri tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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