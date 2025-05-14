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Mustafa Pehlivanoğlu Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Görevine Başladı

Mustafa Pehlivanoğlu Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Görevine Başladı
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Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Pehlivanoğlu, ilçede gazetecilerle bir araya geldi ve güvenliği sağlamak için titiz çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Pehlivanoğlu görevine başladı.

İlçede görev yapan gazeteciler, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Pehlivanoğlu'nu ziyaret etti. Gazetecilerle görüş alış verişinde bulunan İlçe Emniyet Müdürü Pehlivanoğlu, teşkilatın her zaman çalışmalarını titizlikle yaptığını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Pehlivanoğlu," Mut'a ilk defa geldim, gerçekten çok güzel bir ilçe. İlçe halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek olmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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