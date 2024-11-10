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Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir'de Anıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Cacabey Meydanı'ndaki törenin ardından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde 'Atatürk' konulu sinevizyon gösterimi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İstiklal mücadelesinin önderi ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Kırşehir'de ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan anma programında, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunma programının ardından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden anma etkinliğinde 'Atatürk' konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Erdem Barış Alatekin; günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Programda, öğrenciler Atatürk ile ilgili şiirler okurken, öğretmen ve öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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