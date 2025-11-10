Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de 87. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87. yılında İzmir'de de anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında İzmirliler tarafından anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Yayalar oldukları yerde durup saygı duruşunda bulunurken seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Bu esnada duygu dolu anlar yaşandı.

Saygı duruşunda duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. - İZMİR