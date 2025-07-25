Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i Ziyaret Etti

Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i Ziyaret Etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da bulunduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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