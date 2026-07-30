Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'dan Bodrum'a yeni kültür merkezi

(MUĞLA) – Tiyatro sanatçıları Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'ın Bodrum Dereköy'de kurduğu yeni kültür ve performans alanı KOMOS, ilk etkinliğini "İtiraz Sofrası" adlı oyunla gerçekleştirdi. Doğayla iç içe tasarlanan merkez, tiyatrodan dansa, müzikten disiplinler arası üretimlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Tiyatro sanatçıları Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'ın öncülüğünde Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde kurulan yeni kültür ve performans alanı KOMOS, bağımsız sanat üretimine alan açma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Zeytin ve okaliptüs ağaçları arasında, doğayla iç içe tasarlanan merkez, açılışını "İtiraz Sofrası" adlı yeni tiyatro oyunuyla yaptı.

Türkiye'de ve yurt dışında30 yılı aşkın süredir bağımsız tiyatro alanında üretimlerini sürdüren Övül Avkıran ile Mustafa Avkıran'ın girişimiyle hayata geçirilen KOMOS, yalnızca bir gösteri mekanı olmanın ötesinde sanatçıların, araştırmacıların ve izleyicilerin bir araya geleceği ortak bir üretim alanı olarak tasarlandı.

Bodrum Dereköy'de, Peksimet Deresi kıyısında kurulan merkezde biyolojik göletin ortasında yer alan büyük açık hava sahnesi ile zeytin ve okaliptüs ağaçlarının arasında konumlanan ikinci sahne bulunuyor. Merkez, belirli dönemlerde tiyatro, dans, müzik ve performans sanatlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca sanatçı rezidansları, disiplinler arası buluşmalar, atölyeler ve festivaller düzenlenmesi planlanıyor.

KOMOS'un kurucuları, merkezin dünyanın hızından uzaklaşmayı, zamanı ve mekanı yeniden düşünmeyi mümkün kılan bağımsız bir üretim alanı olmasını amaçladıklarını belirtti. Merkezin, sanat üretiminin gündelik yaşamın doğal bir parçası olduğu fikriyle şekillendirildiği ifade edildi.

AÇILIŞ OYUNU "İTIRAZ SOFRASI"

KOMOS'un ilk yapımı olan "İtiraz Sofrası", Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın konseptini oluşturduğu ve yönettiği yeni bir tiyatro çalışması olarak seyirciyle buluştu.

Mustafa Avkıran'ın kaleme aldığı oyunda, Övül Avkıran, Mustafa Avkıran, Selçuk Artut ve Levent Güneş "curcunabazlar" olarak sahne alıyor. Besteleri Levent Güneş'in hazırladığı oyunun müzik düzenlemeleri Levent Güneş ve Selçuk Artut tarafından yapıldı. Dramaturjisini Evren Erbatur'un üstlendiği yapımın sahne ve kostüm tasarımını Özlem Karabay, görsel tasarımını ise Burak Yamanlıca hazırladı.

Yaklaşık 70 dakika süren "İtiraz Sofrası" ortaoyunu, kabare, aşık geleneği ve halk mizahını çağdaş tiyatro anlayışıyla buluşturan yapısıyla dikkati çekiyor. Fıkralar, masallar, türküler ve canlı müzik eşliğinde ilerleyen oyun; mizah aracılığıyla insan ilişkilerini, birlikte yaşama kültürünü ve toplumsal yaşamı sorgulayan interaktif bir sahne deneyimi sunuyor.

Oyun, seyirciyi yalnızca bir gösteriyi izlemeye değil, ortak bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

KOMOS'un önümüzdeki dönemde farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren üretimlere ev sahipliği yapması ve Bodrum'un kültür sanat yaşamına yeni bir açık hava sahnesi kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA