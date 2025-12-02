Haberler

Muşmula Meyvesi, Kış Aylarında Sağlıklı Beslenmenin Vazgeçilmezi

Muşmula Meyvesi, Kış Aylarında Sağlıklı Beslenmenin Vazgeçilmezi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, muşmula meyvesinin kış aylarında sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirtti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, sonbahar ve kış aylarında sıkça tüketilen ve 'doğal çikolata' olarak da bilinen muşmula meyvesinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken pazarcılık yapan Erol Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu kaydetti..

Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, "Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Diva sahnede çılgına döndü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Diva sahnede çılgına döndü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi

Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.