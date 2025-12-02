Muşmula Meyvesi, Kış Aylarında Sağlıklı Beslenmenin Vazgeçilmezi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, sonbahar ve kış aylarında sıkça tüketilen ve 'doğal çikolata' olarak da bilinen muşmula meyvesinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken pazarcılık yapan Erol Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu kaydetti..

Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, "Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. - AYDIN