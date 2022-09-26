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Musk'ın uyduları şaşırtmaya devam ediyor

Yerel Haberler

Musk'ın uyduları şaşırtmaya devam ediyor Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Sivas semalarında da görüldü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS - Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Sivas semalarında da görüldü.

Musk'ın uyduları şaşırtmaya devam ediyor

Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Sivas semalarında da görüldü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Elon Musk'ın geliştirdiği Starlink uyduları Sivas semalarında da görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin birçok ilinde görüntülenen ve merak konusu olan Starlink uyduları Sivas semalarında da görüntülendi. Akşam saat 19.30 sıralarında Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında da görüntülenen uydular Kasım Polat adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderilen uyduların sıralı bir şekilde geçişi, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

"Yıldız kayıyor sandık"

Polat, ilk defa böyle bir şey gördüklerini belirterek, "Sızır Kasabası'nda 19.30 sıralarında ilk defa böyle bir şey gördük. İlk başta yıldız kayıyor sandık fakat sonra Elon Musk'ın uyduları olabileceğini düşündük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için heyecanlanarak bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - Yerel

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