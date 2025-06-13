MÜSİAD Muğla Heyeti, Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Buluşması'na Katıldı

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve Başkan Yardımcısı Yunus Manav, Diyarbakır'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Buluşması' kapsamında gerçekleştirilen Başkanlar Toplantısı'na katılım sağladı. Genel Başkan Burhan Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye genelindeki şube ve temsilcilik başkanları da katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Burhan Özdemir, "Gelin, terörsüz Türkiye vizyonunu yalnızca izleyenler olmayalım. Bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır. Bu süreçte sorumluluk üstlenen tüm tarafların, milletimize verdikleri söze sadık kalacaklarına ve bu topraklara huzurdan başka bir vaatte bulunmayacaklarına olan inancımız tamdır. Biz MÜSİAD olarak, bu sürecin sivil hayattaki en büyük takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz"

MÜSİAD Muğla heyeti, Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Buluşması' toplantısının ardından çeşitli temaslarda bulunarak bölgedeki kardeşlik ve birlik mesajlarını yineledi. - MUĞLA