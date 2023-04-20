MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç'dan Ramazan Bayramı mesajı

MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Nevzat Aykaç mesajında, "Bir mübarek Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız. Yaşadığımız deprem felaketinin sebep olduğu büyük acı nedeniyle her ne kadar buruk bir bayram geçirecek olsak da, hem afet bölgesindeki hem de şehrimizde misafir olan depremzede kardeşlerimize yardım eli uzatmanın mutluluğunu da bir şükür vesilesi olarak içimizde hissediyoruz. Ayrıca bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyor, samimi buluşmalar yaşayacağımız bir bayram geçirmek ümidiyle bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA