MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu'dan Ramazan Bayramı mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların, toplumsal birlikteliğin güç kazandığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının daha da derinleştiği müstesna zamanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Özdurdu, "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimiyle gönüllerimizi kuşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakırken; paylaşmanın, sabrın ve manevi olgunluğun en güzel tezahürü olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı müstesna günlerdir" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD olarak sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi değerleri de önemsediklerini vurgulayan Özdurdu, "Bizler MÜSİAD ailesi olarak; üretimi, ticareti ve kalkınmayı öncelediğimiz kadar; paylaşmayı, yardımlaşmayı ve toplumsal sorumluluğu da asli bir görev olarak görüyoruz. Bayramların ruhuna uygun şekilde ihtiyaç sahiplerini gözetmeye, gönüllere dokunmaya ve dayanışma kültürünü yaşatmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü toplumlar; sadece ekonomik başarılarla değil, aynı zamanda sağlam ahlaki ve manevi değerlerle ayakta durur" dedi.

Mesajının sonunda bayram temennilerini ileten Özdurdu, "Bu vesileyle başta kıymetli Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın; ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

