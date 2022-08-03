Muş yerel haberleri | Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri - Haberler

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Muş yerel haberleri | Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri

Muş yerel haberleri | Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri

Muş yerel haberi... MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Altın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Esnaf ziyareti yapan Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, esnafa 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin startının Malazgirt ilçesinde verileceğini belirterek, yapılacak etkinliklerin yediden yetmişe her kese hitap edeceğini söylediler. Demirer ve Altın, "Cumhurbaşkanımız etkinliklerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıracak. Sizlerde çok iyi biliyorsunuz iki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Okçular Vakfımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından organize edilecek. Bu yılki etkinliklerimiz yediden yetmişe her kesime hitap edecek. Siz değerli esnaf kardeşlerimizi şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet ediyoruz" dediler. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Altın Malazgirt Muş Yerel Haberler

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