Muş'ta muhtarın gönüllü kar mesaisi takdir topladı

Muş'un Çatbaşı köyü muhtarı Nasır Balkaya, 7 yıldır traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla kış aylarında mahalle araları ile ahır ve samanlık yollarını gönüllü olarak açarak vatandaşların mağduriyetini önlüyor.

Çatbaşı köyünde görev yapan muhtar Nasır Balkaya, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışına karşı kendi imkanlarıyla yürüttüğü karla mücadele çalışmalarıyla hem köy halkının hem de yetkililerin takdirini topluyor. 2019 yılından bu yana Çatbaşı köyünde muhtarlık görevini yürüten Balkaya, 7 yıl önce traktörünün arkasına taktırdığı kar küreme aparatıyla mahalle araları, ahır ve samanlık yollarını düzenli olarak kardan temizliyor. Kar yağışının günlük yaşamı ve hayvancılığı olumsuz etkilediği bölgede, Balkaya'nın tamamen gönüllülük esasına dayalı yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde köy yolu sürekli açık tutuluyor. Özellikle hastalık ve acil durumlarda ulaşımın aksamaması için büyük önem taşıyan bu hizmet, il özel idaresi tarafından da takdirle karşılandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, muhtar Balkaya'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Çatbaşı köyünde muhtar Nasır Balkaya'nın gönüllü olarak yürüttüğü karla mücadele çalışmaları, vatandaşların mağduriyetini en aza indirirken kamu kurumlarının yükünü de hafifletiyor. Özverili hizmetiyle örnek olan Balkaya, zorlu kış şartlarında köy halkının güvenli ulaşımını sağlayarak takdir toplamaya devam ediyor.

İl özel idaresi kiplerinin özverili çalışmalarına değinen Muhtar Balkaya, "Bu karı temizlememin sebebi vatandaşa yardımcı olmak. Zaten Muş İl Özel İdaresi görevini layıkıyla ve fazlasıyla yapıyor. 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Benim temizlediğim yerler köy içindeki yollar. Buradaki insanlarımız çiftçilik yapıyor, ben de çiftçiyim. İnsanların yaşadığı sıkıntıyı biliyorum. Kışın kar yağdığı zaman hem Muş İl Özel İdaresi'ne destek olmak hem de vatandaşımıza yardımcı olmak için köy içindeki yolları temizliyoruz. Özellikle okulun önü çok önemli. Çocuklarımızın mağdur olmaması için hemen müdahale ediyorum. Bunun dışında samanlıkların, ahırların ve insanların evlerinin kapı önlerini de bu traktörümle temizliyorum" dedi.

Muhtarın özverili çalıştığını ifade eden köy sakinlerinden Bülent Subaşı, "Muhtarımız, traktörünün arkasına taktırdığı bıçakla köyün bütün yollarını açıyor. Köy içindeki tüm yolları, mezra yollarını, ahır yollarını temizliyor. Kar nedeniyle insanlar köyde sıkıntı yaşıyor. Muhtarımız da vatandaş mağdur olmasın diye evlerin kapı önlerini, samanlıkların ve ahırların yollarını traktörüyle açıyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha çok kar yağdığını söyleyen köy sakini Mehmet Tatar ise muhtarın hizmetinden memnun olduklarını ifade ederek, "Yıllardır böyle bir kar görmedik. Bu sene bayağı bir kar yağdı. Yollarımız sık sık kapanıyor. Sağ olsun muhtarımız sürekli traktörüyle geliyor. Köyün içini, cami etrafını, okul bahçesini temizliyor. Bunu tamamen kendi hayrına yapıyor" dedi. - MUŞ