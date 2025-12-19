Haberler

Malazgirt'te SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Malazgirt'te SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belirlendi. Seçim, Malazgirt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belirlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçim programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından SYDV Müdürü Yakup Bozkurt, gündeme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan seçim sonucunda Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün SYDV Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçildi.

Seçimin ardından konuşan Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş, kendisine destek veren tüm muhtarlara ve delegelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi şahsıma layık gören tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Malazgirt'te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, sosyal yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Birlik ve dayanışma içerisinde çalışacağız."

Seçilen delegeler, SYDV çatısı altında sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için ortak hareket edeceklerini belirterek, seçim sürecine katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı

Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Kendi canına kıyan uzman çavuş, akılalmaz tuzakla intihara sürüklenmiş

Akılalmaz tuzak! Canına kıyan uzman çavuş intihara böyle sürüklenmiş
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Konserde patronuyla yakalanan yönetici ilk kez konuştu: Taciz bitmedi
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title