Malazgirt'te SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belirlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçim programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından SYDV Müdürü Yakup Bozkurt, gündeme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan seçim sonucunda Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün SYDV Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçildi.

Seçimin ardından konuşan Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş, kendisine destek veren tüm muhtarlara ve delegelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi şahsıma layık gören tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Malazgirt'te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, sosyal yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Birlik ve dayanışma içerisinde çalışacağız."

Seçilen delegeler, SYDV çatısı altında sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için ortak hareket edeceklerini belirterek, seçim sürecine katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - MUŞ