Haberler

Malatya’daki sarsıntıyı "Deprem Uyarı Sistemi" nokta atışı bildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Android telefonlara saniyeler önce gelen erken uyarı bildiriminin sarsıntının şiddetini doğru tahmin etmesi dikkat çekti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BATTALGAZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere birçok ilde hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.

DEPREM ERKEN UYARI BİLDİRİMİ NOKTA ATIŞI BİLDİ

Öte yandan Android işletim sistemine sahip telefonlara depremden kısa süre önce erken uyarı bildirimi gönderildi. Sarsıntıdan saniyeler önce gelen bildirimde deprem şiddetine kadar doğru tahmin edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı

Malatya'daki deprem anı kamerada! Korku görüntülere yansıdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCaner:

Uğraşınca olabiliyormuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

Ülke sular altında kaldı! Çok sayıda ölü, onlarca kayıp var
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Acun'un yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar

Milyonların sevgilisini tuvalette yakaladılar
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hızın bedeli ağır oldu