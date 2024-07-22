Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Şarbon Hastalığı Nedeniyle Köy Karantinaya Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş merkeze bağlı Kumluca köyü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı. Köyde aşılamalar yapıldı ve önlemler alındı.

Muş'ta bir köy, şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Muş merkeze bağlı Kumluca köyü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı. Köyde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 600 büyükbaş hayvan hastalığa karşı aşılandı.

Şarbon hastalığının tespit edildiği köyde vatandaşlara bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Selami Kaşıkara, köyde 21 günlük karantinanın başlatıldığını ifade ederek, "Hastalığın ilk çıktığı nokta meralar oluyor. Tabii bu meradan bulaşma sağlanıyor. Meradan hayvana ilk bulaştığında hayvanda ani ölüm görülüyor. Ani ölümünden sonra doğal deliklerden kan gelmesiyle kesin şarbon hastalığı olarak değerlendiriyoruz. Hayvanın kesinlikle içinin açılmasını, organlara bakılmasını istemiyoruz. Çünkü bu doğada en az bin yıl yaşayan bir bakteridir. Doğaya saçıldığı zaman bütün canlılar, hem memeliler hem insanlar tehlike altında olabiliyor. Tabii bunun tespitini yapmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurduğunuzda ekiplerimiz buraya geliyor ve karantina başlatıyorlar. Numunemizi Elazığ Kontrol Laboratuvarı Enstitüsüne gönderiyoruz. Burada pozitif çıktıktan sonra köy karantinaya alınıyor. 21 gün karantina dönemi var. Köyden 21 gün boyunca hayvan girişi, çıkışı, alış, satışı herhangi bir şekilde meraya çıkışı yasaklanıyor. Bundan sonra ölen hayvanlar kesinlikle etinin yenilmemesini istiyoruz. İnsanlara bulaşma riski var, ölüm riski var. Ölen hayvanları derin bir çukura gömüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarbon hastalığının temas yolu ile insanlara da bulaştığını söyleyen Kaşıkara, "Karantina çıkan bölgede 5 yıl boyunca sürekli aşılama devam etmektedir. Karantina olmayan bölgeler, hastalık çıkmayan bölgelerde de üreticilerimizin aşı yapmalarını, yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şarbon hastalığı zor bir hastalık, insanlara geçen bir hastalık. Şarbonlu ete, hayvana, şüphelendiğiniz bir hayvana, ani ölmüş bir hayvana kesinlikle dokunmamaları, etini kesmemeleri, kanıyla direkt temasta bulunmamaları gerekmektedir. Sağlık İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber vermeleri vatandaşlarımız için en acil durumdur" dedi.

Büyükbaş hayvanlarını karantinaya aldığını söyleyen çiftçilerden Erkan Korkmazer, yapılan aşılamalardan sonra hayvanlarda iyileşmenin başladığını ifade ederek, "Köyümüzde 10 gündür başlayan bir şarbon vakasından dolayı ortalama 30-40 hayvanımız telef oldu. Hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak bunun önlemini aldık. Gelen ekipler bütün hayvanları aşıladılar. Yapılan aşılamadan sonra hayvanlarda herhangi bir ölüm yaşanmadı, bu da yapılan aşının yüzde yüzlük bir sonuç garantisi. Şu anda hayvanlarımız karantinada, bir hafta daha karantinada olacak. Ricamız hayvanı telef olan çiftçilerimiz hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi versinler. Hayvanlarını öyle rastgele bırakmasınlar, diğer hayvanlara bulaşmasın" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karantina Kumluca Şarbon Aşı Muş Hayvan Hakları Tarım Çevre Yerel Sağlık Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title