Haberler

Malazgirt'te bayram namazı coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı namazı, yoğun katılımla ve coşkuyla eda edildi. Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, dua ederek bayram sevinçlerini paylaştı.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde saf tuttu. İlçedeki en büyük camilerden biri olan Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, huşu içinde namazlarını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti. Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlar, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu mübarek günde kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da, cemaate katılarak vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşların bayramını tebrik eden Kaymakam Bayram; bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

Cami çıkışında gerçekleşen bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirerek dua etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

