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Muş'ta Ramazan Bayramı Coşkusu

Muş'ta Ramazan Bayramı Coşkusu
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı namazı büyük bir katılımla eda edildi. Merkez Camisi'nde toplanan cemaat, namaz sonrası bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı namazı büyük bir coşku ve yoğun katılımla eda edildi.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde saf tuttu. İlçedeki en büyük camilerden biri olan Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, huşu içinde namazlarını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti. Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlar, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu mübarek günde kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da, cemaate katılarak vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşların bayramını tebrik eden Kaymakam Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

Cami çıkışında gerçekleşen bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, mezarlık ziyareti gerçekleştirerek dua etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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