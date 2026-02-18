Haberler

Hasköy'de ilk teravih namazı eda edildi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar camilere akın etti ve kul Zühdü Camii'nde ilk teravih namazını kıldı. İmam, Ramazan'ın anlamı üzerine vaaz verdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilçe genelinde vatandaşlar camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan cemaat, akşam saatlerinden itibaren camileri doldurarak ilk teravih namazını eda etti. Sayanlar Mahallesi'nde bulunan Kul Zühdü Camii'nde teravih namazı öncesi cami imamı tarafından Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi. Vaazda, Ramazan ayının teravih ve mukabelelerle ihya edileceği vurgulandı. - MUŞ

