Muş'ta polisten örnek davranış: Su dolan caddeyi kürekle temizledi

Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası cadde ve kaldırımlarda biriken kar sularını temizleyen bir polis memuru, vatandaşların takdirini topladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Muş'ta cadde ve kaldırımlarda biriken kar sularını kürekle temizleyen polisin örnek davranışı takdir topladı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar suları cadde ve kaldırımları adeta göle çevirdi. Vatandaşların su birikintisi nedeniyle ilerleyemediğini gören bir polis, çevreden temin ettiği kürekle rögar yönüne doğru suyu akıtmaya başladı. Kısa sürede yapılan müdahale sayesinde kaldırım ve yol üzerindeki su seviyesi düşerken, vatandaşlar güvenli şekilde geçiş yapabildi. Polis memurunun bu duyarlı davranışı çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Muş İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sergilediği bu örnek davranış, zor hava şartlarında kamu görevlilerinin vatandaşlara olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. - MUŞ

