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Muş'ta polis teşkilatının 180. yılı kutlandı

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Muş'ta polis teşkilatının 180. yılı kutlandı Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'ta polis teşkilatının 180. yılı kutlandı

MUŞ - Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Taşo Mezarlığı'ndaki polis şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Program sonrası Emniyet Müdürü Karaman ve emniyet personelleri, Muş Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Yerel
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