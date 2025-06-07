Muş'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Muş'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılan ilçe protokolü, bayramın önemine vurgu yaptı ve küslerin barışmasını temenni etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bulanık'ta Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İlçe Kaymamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Yurdumuzun dört bir tarafında olduğu gibi bizde ilçemizde huzur içerisinde bir Kurban bayramını geçiriyor ve idrak ediyoruz. Kurban bayramı özellikle paylaşmanın bayramındır. Bu bayramda komşunun, komşusunu gözettiği, fakir, fukaranın, yetim ve öksüzün hatırlandığı, küskünlerin barıştığı müstesna bir zaman dilimidir. Çok yakınımızı, sevdiğimizi, yaşı ne kadar ileri olursa olsun, kaybettiğimizde hepimizde erken gitti ve erken kaybetme hissi uyanıyor. Bu sebeple bayramda küslerin barışmasını temenni ediyorum. Özellikle buradaki kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız bir tane küsü bu bayramda birleştirirse ne ala. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Hepinize iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra her bir masaya geçip sohbet ettikten sonra bayramlaşma töreni sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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