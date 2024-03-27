Muş'ta Kaymakam ve Eşi Öğrencilerle İftar Yaptı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram, öğrencilerle iftar yaptı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Bayram, "Evlerinden ve ailelerinden uzakta ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz ve köyümüzde okuyan öğrencilerimiz ile birlikte iftar yaparak, bu Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını yaşadık. Ben bu anlamlı programda bizleri bu sofrada buluşturan Malazgirt Müftlüğümüze ve okulumuzda görev yapan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'mize ve İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından Bayram çifti, okulda okuyan öğrenciler ve görev yapan öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekti.

İftar yemeğine Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan da katıldı. - MUŞ