Muş'ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi'nde kayak keyfi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 3 arkadaş, şehir merkezindeki İstasyon Caddesi'nde kayak yaparak dikkat çekti. Oluşan ilginç görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Muş'ta kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilen 3 arkadaş, kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde kayak yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, Muş'ta günlük yaşamı zorlaştırırken ilginç görüntülere de sahne oldu. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasıyla birlikte üç arkadaş, alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Kayak takımı ekipmanlarını giyen üç arkadaş, Muş'un en işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi'nde kaldırım üzerinde kayak yaptı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Kışın sert geçtiği Muş'ta ortaya çıkan bu renkli görüntüler, zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların karı eğlenceye dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
