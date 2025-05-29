Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme ve Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

MUŞ - Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme ve Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ve Muş yöresine ait yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ile "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan vatandaşların, el emeğiyle ürettikleri eserler Kent Meydanı'nda sergilendi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentte açılan yaklaşık 750 farklı kursta 12 binden fazla kişinin eğitim aldığını belirtti. Vali Çakır, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan bu kursların yaygınlaşarak devam edeceğini ifade ederek, "Tabiri caizse 7'den 77'ye her kesime hitap eden kurslarımız var. Yeter ki 10-15 kişi gelip bizden talep etsinler, resimden müziğe, çinisinden sanatına, halk oyunlarına, spora, el işine her türlü konularda kurslarımız mevcut. Bunun yanında sayamadığımız kurslarımız var. Biz burada hem vatandaşlarımıza bir sosyalleşme imkanı, boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirme sunarken, bir taraftan onlara meslek edinme imkanı sunuyoruz. Bu anlamda sıfırdan hiçbir konuda yeteneği olmayan bir vatandaşımız açmış olduğumuz kurslar sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de kendisinin ve ailesinin bütçesine katkı sunabilecek. Burada üretilen ürünlerin tamamına yakınının bir alıcısı var, ticari değeri var. Aynı zamanda biz burada üretilen ürünlerin de pazarlanması, tanıtılması noktasında da eğitim veriyoruz. Hangi konuda kadınlarımız kendilerini geliştirmek istiyorlarsa kurslarımıza davet ediyorum. Çünkü onlarla beraber kurslarımızın zenginliği artıyor. Yeni fikirlere, yeni taleplere açığız ve hepsini de karşılamaya hazırız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise "Hızla gelişen, değişen ve dönüşen çağımızda zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde vatandaşlarımızı yetiştirmek için büyük bir gayret göstermekteyiz. İlimizde vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hem istihdama hem sosyalleşmeye yönelik kurslarımızı açtık. Bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplamda 750 kurs açılmış, bunların 37'si okuma yazma, 275'i mesleki ve teknik, 438'i ise genel kurs olarak açılmıştır. Bu kurslara 11 bin 988 vatandaşımız katılım sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran da birer konuşma yaptı.

Vali Çakır ve eşi Bahar Çakır, stantları tek tek gezerek usta öğreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle Türk Mutfağı Haftası kapsamında yapılan yöresel yemeklerin tadına baktı.

Katılımcılara, yöresel yemek ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, kursiyerler katıldı.