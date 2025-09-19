Muş'ta 'Gaziler Günü' kutlandı

Muş Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gaziler ve aileleri onuruna yemek programı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcılara yemek ikramında bulunulan programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bir şehit abisi olarak gurur ve acıyı birlikte taşıdığını belirterek, "Allah sabrını da verdi, gücünü de veriyor, gururunu da veriyor" dedi.

Bu vatan için verilen mücadelenin 1071'den günümüze kadar sürdüğünü ifade eden Vali Çakır, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkezi kardeşçe yaşadığımız bu ülkede hep birlikte kol kola mücadele ederek bu vatanı kurduk. Çanakkale'de de öyle savunduk, son 40 yıldır terörle mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Vali Çakır, şunları kaydetti:

"O yüzden hepimiz biriz, et ve tırnağız, asla ayrılamayız. Doğusu da batısı da, kuzeyi de güneyi de herkesindir. Bugün geldiğimiz noktada kardeşliğimiz ve dostluğumuz güçlenmiştir. İnşallah bu sürecin sonunda da bu beladan ebediyen kurtulacağız. Çünkü dört bir yanımızda çatışmalar ve sıkıntılar yaşanıyor. Bu millet çok bedel ödedi, çok şehitler ve gaziler verdi ama yılmadı."

Türkiye'nin her alanda kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerlediğini dile getiren Çakır, "Siyasi çekişmeler dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ancak asıl olan bu bayrak, bu ezan, bu birlik ve beraberliktir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, bunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - MUŞ