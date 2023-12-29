Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'ta Cuma namazı çıkışı düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Muş'ta Cuma namazının ardından Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Mescid-i Aksa Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Meydanda toplanan kalabalık, İstasyon Caddesi'nden İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyerek sloganlar eşliğinde İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrağı açan, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup adına açıklama yapan platform üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Erdal Eker, Gazze'nin zafere ereceğine inandıklarını belirterek, "Gazze 7 Ekim'den bu yana Filistin'i işgal eden İsrail tarafından bombalanmaktadır. Hiçbir kırmızı çizgisi olmayan İsrail kendi askerlerini yani esir düşen kendi askerleri dahil Gazze'deki bütün Müslümanları katletmektedir. Biz umutluyuz, Allah'ın izniyle zafer Müslümanların olacak diyoruz. Biz Gazze'nin zafere ereceğinden eminiz. Muş Mescid-i Aksa Platformu olarak bir yürüyüş yaptık. Amacımız sesimizi yükseltmek, Rabbimize karşı şahitliğimizi yerine getirmektir. Bugün her yerde Gazze ve Filistin meselesi, halkları büyük bir şekilde etkiliyor. Rabbim şehitlerimizi katında kabul etsin" dedi.

İstasyon Caddesi üzerinde gerçekleşen yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi. - MUŞ