Hasköy'de çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
Muş'un Hasköy ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kendi yaptıkları el yapımı patenlerle yokuşlarda kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklar, el becerileriyle oluşturdukları patenlerle kış tatilini doyasıya geçirdiklerini ifade ediyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar poşet, naylon, kızak ve kendi el becerileriyle yaptıkları patenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları el yapımı demir patenlerle köyün yokuşlu yollarını adeta kayak pistine çevirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Zaman zaman yolların kar temizleme ekipleri tarafından açılması nedeniyle üzüldüklerini dile getiren çocuklar, buna rağmen fırsat buldukça farklı alanlarda kayarak karın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Patenlerini kendi el becerileriyle yaptıklarını belirten çocuklardan Miraç Menteş, "Her kar tatilinde buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. Bazen patenlerimizi okula da götürüp orada kayıyoruz. Demir patenlerimizi kendimiz yapıyoruz. Biz buna paten demiyoruz, 'guşen' diyoruz" dedi.

Alperen Coşkun ise tatilde köye geldiğini söyleyerek, "Okul zamanı da okulda kayıyoruz. Çok eğlenceli. El yapımı demir patenler yaptık. Bazen yollar kardan temizlenince üzülüyoruz ama başka bir yerde kendimize kayacak alan buluyoruz. Burası Muş, yolları yokuşlu, her zaman kayacak yer bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Ayaz Uslu da her kış mevsimini kayarak değerlendirdiklerini belirterek, "Okullar tatil olduğunda buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. El yapımı patenlerimiz var. Yapımını dedemden öğrendik, abim yaptı, sonra bana kaldı. Arkadaşlarımızla sürekli kayıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

