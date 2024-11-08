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Muş'ta Bir Kuzunun Duygusal Hikayesi: Maşallah ve Fulya

Muş'ta Bir Kuzunun Duygusal Hikayesi: Maşallah ve Fulya
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Muş'un Tekyol köyünde Maşallah Aslan, annesiz kuzusuna ünlü gazeteci Fulya Öztürk'ün adını vererek bir dostluk hikayesine imza attı. Gazeteci Fulya Öztürk de bu jestten çok etkilendi.

Muş'un Tekyol köyünde yolları kesişen Maşallah Aslan ve Fulya ismini verdiği kuzunun hikayesi yürekleri ısıttı.

Muş İl Özel İdaresinde memur olarak görev yapan Maşallah Aslan, köyde yürüttüğü bir çalışma esnasında karşılaştığı annesiz kuzuyu sahiplendi. Bebek gibi bakıp büyüttüğü ve yanından bir dakika bile ayırmadığı kuzusuna gazeteci Fulya Öztürk'ün ismini veren Aslan, ünlü gazeteciye olan hayranlığını bu şekilde dile getirdi.

Olaydan haberdar olan gazeteci Fulya Öztürk de, Muşlu vatandaşa ulaştı. Telefonla kendisini arayarak mutluluğunu paylaşan Öztürk, bu jestin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Aslan, kuzuyla her gün çarşıda gezdiklerini belirterek, "Hiç peşimden ayrılmıyor. Beraber çarşıya çıkıyoruz, günde 1-2 saat dolaşıyoruz. Tekrar eve geliyoruz. Günümüz böyle geçiyor. İnsanlar da çok seviyor. Bütün çarşıyı dolaşıyoruz. Küçük kızım, Fulya Öztürk hayranı olduğu için kuzumuzun adını Fulya koydu. Fulya Hanım da bizleri arayarak çok mutlu olduğunu belirtti" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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