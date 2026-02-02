Muş'ta Berat Kandili'nde camiler doldu taştı

Haberler

Muş'ta Berat Kandili'nde camiler dolup taştı. Gece boyunca düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, mevlitler okundu ve dualar yapıldı. Muş Valisi Avni Çakır da katılarak vatandaşlarla birlikte manevi bir atmosfer yaşadı.

Muş'ta Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Gece boyunca Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dualar okundu.

Muş'ta Berat Kandili'nde İmam Şafii Camii başta olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlitler okunarak, dualar edildi. Eller semaya açılarak yapılan dualarda tüm İslam alemi için barış ve huzur temennisi dile getirildi. Düzenlenen programa Muş Valisi Avni Çakır da katılarak, vatandaşlarla birlikte kandil gecesinin manevi atmosferini paylaştı.

Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Berat Kandili'nin affın, mağfiretin ve arınmanın gecesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek gecede yapılan duaların, tövbelerin ve ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
