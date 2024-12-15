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Muş'ta 5 Yıllık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde, kan davası olarak bilinen 5 yıllık bir çatışma, kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek ve dualar eşliğinde barıştı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu Kırkgöze köyündeki 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Kırgöze köyünde 5 yıl önce akraba olan Demirci aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada İdris Demirci hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 5 yıldır her iki aile arasında devam eden kan davası, Kaymakam Koşansu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Kırkgöze köyü taziye evinde bir araya gelen aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek ve dualar eşliğinde tokalaşarak barıştılar.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kan davasının sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu barış töreninin diğer kan davalı ailelere örnek olmasını temenni ettiğini belirten Kaymakam Koşansu, "Kırkgöze köyümüzdeki olay iki kardeş aile arasında 5 yıl önce meydana geldi ve 1 kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu anlamlı güne şahitlik yapmak bizim yöremizde, en kıymetli zaman dilimidir. Bu olayın barışla sonuçlanması için gayret gösteren büyükleri tebrik ediyorum. Olayın çözümü konusunda aracı olanlara da şükran borçluyuz. Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum" dedi.

Kanaat önderi Şeyh Faruk Kılınç da, bölgede artık kimsenin bu acıları yaşamak istemediğini dile getirdi. Ölümün ve kan davasının hiç kimseye faydası olmadığını anlatan Kılınç, "Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. İnsanlar arasında anlaşmazlık olabilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir. O yüzden ben özellikle kardeş aile olan Demirci ailesi mensuplarına bu barışı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Yine bu barışın oluşumunda büyük emekleri olan kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze, kanaat önderlerimize, muhtarlarımıza, bu barışa katkı sunan her kim varsa hepsine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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