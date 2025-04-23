Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde Kent Meydanı'nda Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından kutlamalar, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.

Minik öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirler okuduğu programda, halk oyunları gösterileri ve müzikli dans performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Buradaki programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, tam bağımsızlık ülküsünün ışığında, milletimizin iradesini, inancını ve kararlılığını tek yürek olarak dünyaya ilan ettiği o tarihi günün üzerinden tam 105 yıl geçtiğini söyledi. 23 Nisan'ı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Vali Avni Çakır, "Bugün, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan, sadece tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda bir milletin küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkışının ve geleceğini çocuklarına emanet edişinin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu bu derin güven, bizlere hem büyük bir sorumluluk hem de ilham vermektedir" dedi.

Konuşmasında çocuklara da seslenen Çakır, şunları söyledi:

"Sizlerin gözlerindeki umut ışığı, memleketimizin her köşesinde yükselen bir gelecek inşasının habercisidir. Bizler, sizlerin iyi bir eğitim alması, çağın gerekliliklerine uygun şekilde donanım kazanması, kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muş'un dört bir yanında yükselen okullarımız, spor salonlarımız ve diğer yatırımlarımız sizlerin daha iyi şartlarda yetişmesi içindir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü Muş'u, sizlerin ellerinde yükselecektir. Sizlerin sporla, sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe büyümesi; sadece kişisel gelişiminiz açısından değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Siz ne kadar donanımlı olursanız, Türkiye Cumhuriyeti de o kadar güçlü olacaktır."

Programda Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da, bir konuşma yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Avni Çakır, makamını 4'üncü sınıf öğrencisi Azra Nur Topdemir'e devretti. Topdemir'in ilk talimatı ise çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması oldu.

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ