Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Çocuklarımızın Ülkemizin ve İnsanlığın Geleceği İçin Birlik İçinde Güzel Günlerde Beraber Olmayı Temenni Ediyorum - Haberler

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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Çocuklarımızın Ülkemizin ve İnsanlığın Geleceği İçin Birlik İçinde Güzel Günlerde Beraber Olmayı Temenni Ediyorum

ANKA - Melis Yıldırım - Yerel
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yayınladığı bayram mesajında "Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin ve insanlığın geleceği için birlik beraberlik içinde daha nice güzel günlerde beraber olmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yayınladığı bayram mesajında "Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin ve insanlığın geleceği için birlik beraberlik içinde daha nice güzel günlerde beraber olmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Uysal şöyle dedi:

"Uzun bir kışının ardandan Muratpaşa'mızda muhteşem bir Ramazan ayı geride kaldı. 23 gün boyunca kendi ürettiğimiz, içine ruhumuzu, birlik ve beraberlik duygumuzu, sevgimizi, saygımızı kattığımız yemeklerimizle mahallerimizde olduk. 80 bin komşumuzla iftar sofralarımızda buluştuk. Nihayet Ramazan Bayramı'mız geldi. Bizi biz yapan dini ve milli bayramlarımız ve bütün özel günlerimizde birlik beraberlik içinde, her türlü ayrışmadan uzak, birbirimize kenetlenerek beraber oluyoruz Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin ve insanlığın geleceği için birlik beraberlik içinde daha nice güzel günlerde beraber olmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

ANKA / Melis Yıldırım - Yerel

Ümit Uysal, Muratpaşa, Ramazan, Bayram, Yerel, Haberler

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