Ailesindeki ve kendisindeki kalp hastalığı ona ilham oldu: 'Tahta Yürek' doğdu

Ailesindeki kalp rahatsızlıklarıyla mücadele eden ahşap ustası Murat Dölek, Pinokyo'nun yalanla simgelenen hikayesine karşılık, sevgiyi ve doğruluğu temsil eden "Tahta Yürek" ile sanatını dünyaya taşıyor..

Samsunlu 60 yaşındaki ahşap oyma ustası Murat Dölek, ailece yaşadıkları kalp rahatsızlıklarını sanata dönüştürerek sevgi ve doğruluk temalı "Tahta Yürek" karakterini ortaya çıkardı. Pinokyo'nun yalan üzerine kurulu hikayesine karşılık, insanın kalbini ve bilgiyi simgeleyen "Tahta Yürek" isimi bu özel figürle hem kendi yaşam öyküsünü hem de insanlık değerlerini anlatmayı hedefliyor. Ailesinde kalp hastalığının yaygın olduğunu belirten Dölek, "Biz ailece kalp hastasıyız. Rahmetli babam kalp hastasıydı. Kız kardeşim iki defa kalp ameliyatı oldu. Ben de bir buçuk yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdim, kalp kapaklarım değişti. Şu anda sağlıklı bir şekilde tahta yürek yapmaya devam ediyorum" dedi.

Yaklaşık 17 yıldır "Tahta Yürek" yaptığını anlatan Dölek, eserlerinin Amerika, Japonya, Avusturya, Hindistan ve birçok Avrupa ülkesinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu benim dünyaya iz bırakma şeklim. Ailemizde yürekle ilgili bir dert var, ben de bunu sevgiyle, sanatla anlatıyorum. Bazen deniz kenarından topladığım, bazen bir yerlerde bulduğum ağaçları değerlendiriyorum. Ağaçlarla bir dostluğum var. Bu dostluğu insanlara güzellik ve sevgi olarak yansıtmaya çalışıyorum. Tahta Yürek'in kafası kitap, kalbi var. Kalp dostluğu, arkadaşlığı, sevgiyi anlatıyor. Kafanın kitap olması bilgiyi ve doğruluğu simgeliyor. Günümüz dünyasında insanlara iyi örnek olması için sunduğum bir çalışma" diye konuştu.

Pinokyo'yu sevdiğini ancak Tahta Yürek'in farklı bir mesaj taşıdığını dile getiren Dölek, "Pinokyo'nun yalan üzerine kurulu bir hikayesi var. Tahta Yürek ise sevgi adına yapılmış bir çalışmadır. Bana göre dünyada Pinokyo da olmalı, Tahta Yürek daha çok olmalı" şeklinde konuştu.

Eser için daha önce öykü yarışması düzenlendiğini hatırlatan Dölek, ileride Tahta Yürek'in animasyon veya çizgi film olarak da hayat bulacağına inandığını kaydetti. - SAMSUN