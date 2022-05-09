Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Akyüz - Yerel
 - Güncelleme:

Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçtiVAN Van'ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

MURADİYE, VAN (İHA) - Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğun geçti

VAN Van'ın Muradiye ilçesindeki şelalesi, hafta sonu nedeniyle ziyaretçilerle dolup taştı.

Muradiye ilçesinde bulunan ve suyu yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Muradiye Şelalesi, kente gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları şelale, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğruyor.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Yerel

Muradiye Şelalesi, Muradiye, Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title