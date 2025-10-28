Haberler

Muradiye'de Gazze Yararına Hayır Panayırı Büyük İlgi Gördü

Muradiye'de Gazze Yararına Hayır Panayırı Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen hayır panayırı, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Yiyecek stantları ve el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte katılımcılar, toplumsal dayanışma ile yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Gazze yararına düzenlenen hayır panayırı büyük ilgi gördü.

Muradiye ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla düzenlen etkinlikte hem yiyecek stantları hem de bölümlerin hazırladığı el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Satantlarda birbirinden güzel yiyeceklerin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi. Satış boyunca hem öğrenciler hem de ziyaretçiler keyifli anlar yaşarken, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Erhan Hırslı, "Bugün Gazze'deki yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak, bir nebze de olsa kardeşlerimize yardımcı olabilmek amacıyla okulumuzda hayır panayırı düzenledik. Velilerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Katkı sunan tüm öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Furkan Budan ise, "Bizler de Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla küçük de olsa çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle bir panayır organizasyonu yaptık. Okul idaremiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir duyarlılık gösterdi. Etkinliğimize yoğun ilgi oldu, halen de devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz, Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Hayır panayırına katılan öğrenciler ise elde edilen gelirin tamamının Gazze'deki kardeşlerine bağışlanacağını belirterek, okul yönetimine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.