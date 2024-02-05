Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Prof. Dr. Peker, Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek, üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve akademik ve idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteler arasında bilgi paylaşımı ile her türlü soruya ve soruna özgün çözümler bulmanın daha kolay olacağını, bu vesileyle ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade eden Prof. Dr. Peker, kendisinin de mezunu olduğu Atatürk Üniversitesi ile çeşitli projelerde buluşmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Rektör Peker, gerçekleştirilen önemli projelerden dolayı üniversite yönetimini tebrik etti.

Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir alışverişinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise bilgi paylaşımı sayesinde üniversitelerin belirledikleri hedeflere daha çabuk ulaşacaklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Üniversiteler; bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük eden en önemli unsurlardan biri. Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversiteler, gerçekleştireceği çalışmalarla hem kendi kurumuna hem de bulundukları şehirlerin ve ülkemizin kalkınma çabalarına olumlu yönde etki ediyor" dedi.

Başarının birlikte hareket etmekten geçtiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı, mevkidaşı Prof. Dr. Peker'in ziyareti vesilesiyle Munzur Üniversitesi ile sürekli iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM