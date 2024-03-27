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Munzur Üniversitesi öğrencileri rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

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Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarım Bölümünde Gönüllülük dersi alan öğrenciler, 'Gönüllülük' dersi çerçevesinde rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören öğrenciler, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Üniversite öğrencileri, rehabilitasyon merkezinde çocuklarla zaman geçirip kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Moda Tasarım Bölümü ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Selçuk Nerkis, 'Gönüllülük' derslerinin amacının bir bireyin maddi-manevi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki insanların yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, çeşitli etkinlikler yaparak destek olma becerisi ve kültürü edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Nerkis, "Böylece bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etme bilincine sahip olan bireyler, toplumun güçlenmesine, gelişmesine daha çok yardımcı olabilme şansı elde edebilirler. Bu dersimizin amaçladığı misyon-vizyon doğrultusunda ve yaptığımız görüşmeler ışığında kuruma ve içinde bulunan özel çocuklarımıza ne şekilde yardımcı olabiliriz sorusuna, çeşitli el ve parmak kuklalarının yanı sıra palyaço kıyafetleri yaparak faydalı olabilme şansına ulaşabileceğimiz noktasında cevaplar bulduk. Bu çerçevede başlayan çalışmalarımız kısa sürede meyvesini verdi ve ilgili kuruma 1 büyük boy, 1 küçük boy palyaço kıyafeti ve onlarca el ve parmak kuklası yaparak teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Bu çalışmada emeği geçen öğrencilerimiz Edanur Arslan, Demet Kartal, Dilara Keser, Halide Vural, Fatma Arsu, Seda Arslan ve Dilara Keser'e Çok teşekkür ederiz. Her zaman, hep gönülden ve hep birlikte çalıştığımız ve ürettiğimiz sürece birbirimiz için umut olmaya devam edeceğiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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