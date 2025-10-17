Munzur Üniversitesi'nde Reyhan Yetiştiriciliği ile Arıların Bal Üretimi Artıyor

Munzur Üniversitesi'nde yürütülen reyhan yetiştiriciliği çalışmaları kapsamında, tohuma bırakılan reyhanların eylül ayında çiçek açmasıyla arıların yeniden bal üretmeye başladığı tespit edildi.

Munzur Üniversitesi, Tunceli'nin doğal üretim potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir gözlemde bulundu. 2024 yılında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda, Tunceli'nin köylerinde yaşayan vatandaşlara ücretsiz reyhan fidanı dağıtımı planlanırken; bir yıldır üniversite kampüsünde, rektörlük konutunda ve Ovacık ilçesinde reyhan ekimi gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar sırasında, tohuma bırakılan reyhanların çiçek açtığı dönemde arıların yeniden bal üretimi yaptığı belirlendi.

"Tohuma bırakalım dedik, ancak çiçek açtı"

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, "Munzur Üniversitesi Organik Tarım öğrencileri burada reyhan yetiştiriciliği ile uygulamalarını yapmaya çalışıyor. Reyhan normalde bu yörenin kültüründe olan bir ürün. Ancak onu farklı kılan özelliği, iklim şartlarına uygun, sulama, gübreleme, ilaçlama, toprak işleme yapmadan yetiştirilmesidir. Reyhan içeceği de çok tercih edilir oldu. Normalde tarlanın diğer kısmının hasadı yapılırken bu kısmın hasadı ağustos ayı sonunda yapılmadı. 'Tohuma bırakalım' dedik, ancak çiçek açtı. Çiçek açtığı zaman bir de baktık ki üzerinde bal arıları var. Tunceli arıcılık için çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Pülümür, Ovacık derken hemen hemen tüm ilçelerde doğal bal üretimi yapılıyor. Ağustos ayının sonunda üretici bal hasadı yaptı" dedi.

"İstiyoruz ki yörenin arı yetiştiricileri kampüsteki bu uygulamayı görsün"

Prof. Dr. Peker, "Arılar şu anda kovanın içerisinde, kalan balı yiyor, dışarıda bir şey kalmadı. Oysa ki reyhan bu mevsimde tohuma bırakıldığı zaman çiçek açtığı için eylül ve ekim ayında da arılar buradan bal üretebiliyor. Bu bizim için enteresan bir gelişmeydi. İstiyoruz ki yörenin arı yetiştiricileri kampüsteki bu uygulamayı görsünler ve arıcılık yaptıkları yerde biz kendilerine yardımcı olalım, bu uygulamayı onlar da yapsınlar. Ağustos ayında bal hasadından sonra da arıların bir buçuk ay gibi bir süre reyhan çiçeğiyle beslenmesi söz konusu. Tesadüfen biz bunu tohuma bıraktık, çiçek açtığı zaman üzerine bir sürü bal arısı kondu. Ekim ayının ortasına geldik, normalde bal hasadı ağustosun sonunda yapıldı. Eylül, ekim, kasım aylarında arılar kovandaki balları yiyorlar ya da arıcılar şeker, şerbet veriyor. Dolayısıyla böyle bir uygulamayla buna gerek kalmıyor" şeklinde konuştu. - TUNCELİ