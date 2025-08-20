Muhtarlardan Jandarma Komutanı Vanlı'ya Ziyaret

Muhtarlardan Jandarma Komutanı Vanlı'ya Ziyaret
Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar, yeni atanan Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyarette yerel güvenlik konuları ele alındı.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki mahalle ile köy muhtarları, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Albay Ali Vanlı İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki mahalle ile köy muhtarları, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette, yerel güvenlik konuları başta olmak üzere, mahalle ve köylerdeki asayiş, ulaşım ve kamu düzenine dair çeşitli konular ele alındı.

Dernek Başkanı İlhami Çınar, İl Jandarma Komutanlığı'nın kırsalda yürüttüğü güvenlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Jandarma teşkilatına teşekkür etti. Kıdemli Albay Vanlı ise muhtarların, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, iş birliğinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

