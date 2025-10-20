Muhtar Şaban Aydın Şirin, Baygınlık Geçirdi, Hastaneden Taburcu Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirip, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen muhtar, haberlerin ardından bir çok kişinin kendisini aradığını ve telefonun susmadığını söyledi. Şirin, "Sağlığım, sıhhatim yerinde. Beni merak eden dostlarıma çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Dün Manavgat ilçesinde Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Muhtarlar Günü töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtar Şaban Aydın Şirin, "Biz muhtarlar, halkın sevincini ve üzüntüsünü paylaşan, devletin vatandaşına uzanan ilk eli, en sıcak yüzüyüz" ifadelerinin ardından bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Şirin'e ilk müdahaleyi tören alanında hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Tansiyonunun düşük olduğu belirlenen Şirin, tuzlu ayran içirildikten sonra sedyeyle ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde önemli bir sağlık sorunu olmadığı, açlık ve sıcak havanın etkisiyle tansiyonunun düştüğü belirlenen Şirin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şirin'in bayılma anları kameralara yansıdı.

Öte yandan, Şirin'in hastaneye kaldırılmasının ardından bazı muhtarlar geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere hastaneye giderken, törende kalan muhtarlar ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

"Dünden beri telefonlarım susmuyor"

Taburcu edildikten sonra görevine devam eden Muhtar Şaban Aydın Şirin, haberleri görenlerin kendisini merak edip aradığını ve telefonlarının hiç susmadığını söyledi. Şirin, "Küçük bir rahatsızlık yaşadım. Hesapta olmayan bir şeydi. Hastanede sıkıntı olmadığını söylediler. Dünden bu yana telefonum hiç susmadı. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Beni merak eden dostlarıma çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA