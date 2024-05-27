Muhtar, Köy Halkına Pilav Dağıttı

Bursa'da köyündeki evleri, cami ve okulu boyayarak seçim kazanan muhtar şimdi de 38 koyun, 3 dana, 2 ton buğday ve pirinçten 55 kazan pilav pişirip köy halkına dağıttı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesinde seçim vaadi olarak evleri tek tek boyayan Muhtar adayı Necati Eren muhtar seçildikten sonrada boş durmuyor. Seçim zamanı verdiği sözleri tek tek yerine getiren Eren, 38 koyun 3 dana 2 ton bulgur ve pirinçten 55 kazan pilav pişirtip dağıttı. İmece usulü köy halkının da katıldığı hayır gününde kamyonetlerle binlerce tabak etli pilav dağıtıldı.

Panayır havasında yapılan köy hayrı için seçilen 38 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan sabah namazının ardından kesilip parçalanarak 55 ayrı kazana konuldu. Kazanlar için önceden açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki çukurun içerisine odun atılarak ateş yakıldı. 55 kazan yan yana getirilip pay edilen etler odun ateşinde 3 saat kaynadıktan sonra üzerlerine önce 1 ton buğday, tereyağı ve ardından da 1 ton pirinç ile su eklenerek 2 saat boyunca karıştırıldı. İmece usulü kazan karıştırmaya köyün tüm erkekleri katıldı. Arada kazanları dolaşan tuzcular yapılan yemeğin tuzunu kontrol etmek için tattı. 2 saat sonra el birliğiyle ateş üzerinden çekilen kazanlar 2 saat boyunca dinlendirildikten sonra Yamanlar Mahallesi'ndeki mesire alanında toplanan binlerce kişilik kalabalığa dağıtıldı. Adeta panayır havasında geçen köy hayrı ile yan yana ateşe konulan 55 kazanda pişen etli pilav gökyüzünden drone ile de görüntülendi. Kamyonetlere yüklenen tepsiler dolusu pilav kısa sürede tüm halka dağıtıldı.

Daha önce yaptığı faaliyetlerle sosyal medyada gündem olup girdiği muhtarlık yarışını da açık ara farkla kazanan Yamanlı muhtarı Necati Eren, "Seçilmeden önce söz vermiştik. Evleri boyamayla başlamıştık verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Köy hayrı yapacağımıza söz vermiştik. Şuanda 55 kazan kaynamakta 38 kuzu 3 tane dana kestik. 2 tona yakın bulgur ve pirinç yağlarla birlikte kullandık. Beceremez diyenler burada görünüyor işte. Çalışınca başarılı olunca her şey oluyormuş. Yeter ki insanlara karşı dürüst olacaksın, halka ineceksin, adaletli olacaksın, hırs yapacaksın, çalışacaksın ve başaracaksın ve tüm bundan sonrakileri de verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Köy hayrımızın maliyeti 700/800 binleri buldu. Bu harcamalar köy halkıma ve gelen misafirlerimize helal hoş olsun" diye konuştu.

1999 Düzce depremini İstanbul'da fitnes salonu işletirken yaşayan Necati Eren depremin ardından memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlar Mahalallesine gelip yerleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Eren burada yat kaptanı olarak senelerce çalıştı. Oğlunun üniversiteden mezun olmasıyla birlikte yeniden mahallesine döndü. 2 senedir yaşadığı mahallesine muhtar olmayı kafasına koyan Necati Eren geçtiğimiz yerel seçimlerde rakiplerini açık ara mağlup ederek Yamanlı Mahalle muhtarı seçildi. Eren seçim vaadi olarak köydeki evlerin dış cephe boyama işlerinin yüzde 50'sini seçimden önce, geri kalanını da muhtar seçildikten sonda tamamlamıştı. - BURSA