Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında Keş Dağı'nda anıldı

Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında sevenleri tarafından Keş Dağı'nda dualarla anıldı.

Düzenlenen anma programına BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

Programda konuşan İspir, "Bugün 25 Mart. Bundan 17 yıl önce, tam da burada gördüğünüz bu dağlarda Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. O günden bugüne, her yıl bu zorlu hava şartlarına rağmen buraya gelerek anma programı düzenliyoruz. Tüm kamuoyuna, özellikle yetkili makamlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Rahmetli Genel Başkanımız istikamet sahibi, davasına sadık bir liderdi. Vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde kendi hayatını feda etmekten çekinmedi. Bizler de onun emanetine sahip çıkmaya çalışırken, Genel Başkanımız Mustafa Destici ile birlikte bu kutlu davayı sürdürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, inşallah" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

