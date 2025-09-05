Mühimmat deposu patlaması şehitleri yad edildi

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı mühimmat depo patlaması olayının seneyi devriyesinde amma programı gerçekleştirildi.

Program, patlamanın meydana geldi Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kış

lasında yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programa il protokol üyeleri ile birlikte olayda şehit olan askerlerin yakınları katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, anıta çiçek sunumlarının yapılması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR